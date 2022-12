Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Eutin

Verdacht des versuchten schweren Raubes in Eutin - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Gemeinsame Medieninformation der Polizeidirektion Lübeck sowie der Lübecker Staatsanwaltschaft:

Am heutigen Donnerstagmorgen (15.12.) ereignete sich in Höhe einer Bankfiliale in Eutin ein Überfall, bei dem die Geschädigten durch den Einsatz von Pfefferspray zur Herausgabe eines Stoffbeutels aufgefordert wurden. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten unerkannt. Die Eutiner Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 5:10 Uhr sprühten zwei maskierte unbekannte männliche Personen einem 76-jährigen Geschäftsinhaber sowie seinem 31 Jahre alten Angestellten Pfefferspray in die Augen. Beide Opfer hielten sich zu diesem Zeitpunkt am Stadtgraben auf und waren auf dem Weg zu einem Geldinstitut in der Straße Am Rosengarten. Die Täter versuchten, einen Stoffbeutel in ihren Besitz zu bekommen, was misslang. Beide tatverdächtigen Personen flüchteten daher zu Fuß in Richtung Plöner Straße bzw. zum Parkplatz Peterstraße.

Die Geschädigten wurden durch den Angriff leicht verletzt, bedurften jedoch keiner weiteren medizinischen Versorgung.

Die Kriminalpolizeistelle Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten schweren Raubes aufgenommen und sucht Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können. Diese werden wie folgt beschrieben:

Person 1: etwa 185 Zentimeter groß, schlank, dunkel bekleidet Person 2: etwa 175 Zentimeter groß, schlank, dunkel bekleidet

Hinweise werden unter der Rufnummer 04521-8010 oder per E-Mail an Eutin.KPSt@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Polizeidirektion Lübeck.

Christian Braunwarth, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Claudia Struck, Pressesprecherin der Polizeidirektion Lübeck

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell