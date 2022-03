Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Ahrensbök/ Mehrere Verstöße nach Verkehrskontrolle in Ahrensbök

Lübeck (ots)

Am Mittwoch (09.03.) wurden in Ahrensbök bei einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle der Polizei diverse Fahrzeuge überprüft. Hierbei wurden mehrere Fahrer/-innen ohne Gurt, ein gefälschtes Ausweisdokument und einige Mängel an Fahrzeugen oder auch der dazugehörigen Ausrüstung festgestellt. Die jeweiligen Verstöße werden nun geahndet und in einem Fall ein Strafverfahren eingeleitet.

In der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr entschlossen sich Beamte der Polizeistation Ahrensbök zu einer kleinen Verkehrskontrolle in der Lübecker Straße. Innerhalb dieser einen Stunde wurden insgesamt 21 Fahrzeuge kontrolliert. Das Ergebnis waren drei Autofahrer/-innen ohne korrekt angelegten Gurt und an insgesamt drei weiteren Fahrzeugen oder deren Ausrüstung wurden Mängel gefunden, die nun behoben werden müssen. Eine 38-jährige Autofahrerin wies sich sogar mit einem gefälschten Dokument aus. Die Ostholsteinerin muss sich nun wegen des Verdachts des Fahrens ohne Führerschein und der Urkundenfälschung verantworten.

