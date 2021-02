Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Gertrud-Hafenstraße

privates Blaulicht sichergestellt

Lübeck (ots)

Am vergangenen Freitag (12.02.) teilte ein Zeuge mit, dass er gegen 17:00 Uhr in der Hafenstraße fuhr. Hinter seinem Pkw befand sich ein VW Passat, welcher plötzlich ein blaues Blinklicht eingeschaltet hatte. Der Anrufer teilte dieses der Einsatzleitstelle der Polizei mit. Er hatte den Verdacht, dass es sich nicht um ein behördliches Blaulicht handelte. Durch das notierte Kennzeichen konnten Beamte des 3. Polizeireviers den 28-jährigen Halter in St. Gertrud aufsuchen. Der Mann gab nach Belehrung zu, dass er sich über eine Verkehrssituation geärgert hatte und deshalb seine hinter der Windschutzscheibe befindliche LED-Leiste mit blauem Blinklicht eingeschaltet habe. Dieses Verhalten tue ihm nun leid. Die Beamten stellten das Blinklicht sicher und fertigten eine Anzeige.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell