Gemeinsame Medieninformation der Lübecker Staatsanwaltschaft und Polizeidirektion Lübeck:

Seit Montag (07.09.) wurde der 65-jährige Manfred S. vermisst. Nachdem am 12.10.2020 in der Nähe von Grömitz in einem Maisfeld bei Erntearbeiten ein männlicher Leichnam aufgefunden worden war, steht nunmehr nach DNA-Abgleich fest, dass es sich bei dem Toten um die vermisste Person Manfred S. handelt. Herr S. hielt sich als Dauercamper in Grömitz auf. Er hatte am Montag, den 07.09., gegen 11.45 Uhr, mit seinem Fahrrad den Campingplatz verlassen, danach verlor sich seine Spur. Eine Obduktion hat keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden am Tod des Mannes ergeben. Nachfragen zu dieser Medien-Information beantwortet die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Lübeck

Dr. Ulla Hingst, Pressesprecherin der Staatsanwaltschaft Lübeck

Dierk Dürbrook, Pressesprecher der Polizeidirektion Lübeck

