Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Nord/Süd-Buntekuh

Kontrolle im Bereich des 2. Polizeireviers in Lübeck

Lübeck (ots)

Am heutigen Freitagvormittag (28.08.) kontrollierten 6 Beamte des 2. Polizeireviers insgesamt 151 Fahrradfahrer und 3 Pkw-Fahrer. Die Beamten standen zum Schulbeginn verteilt im Bereich der Karavellenstraße, An der Hansehalle und der Georg-Kerschensteiner-Straße. Später kontrollierten die Teams gemeinsam am Lindenteller. Die einige Radfahrer fuhren auf der falschen Seite oder auf dem Gehweg. Leider mussten die Beamten auch feststellen, dass die Beleuchtung bei vielen Räder nicht funktionsfähig war. Hier sollte gerade jetzt in der Herbstzeit jeder sein Fahrrad zu Hause selber kontrollieren. In der Bilanz wurden drei Kraftfahrzeugführer und 14 Radfahrer gebührenpflichtig verwarnt. 86 Radler, überwiegend Kinder und Jugendliche, wurden mündlich verwarnt. Am Lindenteller fiel ein 28-jähriger Lübecker mit einem hochwertigen MTB-Bike auf. In der Kontrolle gab er an, dass er Mitte des Jahres dieses Rad auf einem Flohmarkt erworben hätte. Auf den Hinweis der Beamten, dass zu dem Zeitpunkt aufgrund der Coronapandemie solche Veranstaltungen nicht stattgefunden haben, verstrickte er sich immer weiter in Ausreden. Da auch die Rahmennummer erkennbar weggeschliffen war, stellten die Polizisten das Rad sicher. Es besteht der Verdacht, dass es entwendet ist.

