Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Lorenz Spiegel abgetreten, Reifen zerstochen, Lack zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (31.10.2019) haben Unbekannte in Lübeck St. Lorenz 13 Fahrzeuge mutwillig beschädigt. Unter anderem wurden Spiegel abgetreten, Reifen zerstochen und der Lack zerkratzt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung in mehreren Fällen und sucht Zeugen.

Gegen 01.17 Uhr meldeten Zeugen der Polizeileitstelle drei flüchtige, verdächtige Personen im Bereich der Nebenhofstraße. Offensichtlich wurden von diesen Personen kurz zuvor insgesamt 13 Fahrzeuge verschiedenster Fabrikate im Bereich der Lindenstraße, des Kreuzwegs und der Hansestraße mutwillig beschädigt. Die Beamten des 2. Polizeireviers stellten abgetretene Spiegel, zerstochene Reifen und zerkratzen Lack an den PKW fest. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest.

Vor dem Hintergrund der laufenden Ermittlungen werden jetzt weitere Zeugen gesucht, die die Unbekannten bei der Tatausführung beobachtet haben. Bei einer der flüchtigen Personen soll es sich um einen circa 170-180cm großen Mann mit dunkler Kleidung, stark geschminktem Gesicht und auffälligem Bart gehandelt haben. Der Beschreibung nach befand sich unter den Flüchtigen neben einem weiteren Mann auch eine weibliche Person mit blonden Haaren. Sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen und zu den flüchtigen Personen nimmt das 2. Polizeirevier unter der zentralen Telefonnummer 0451 - 1310 entgegen.

