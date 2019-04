Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Luschendorf / Streit zwischen zwei Frauen führt zu nächtlichem Polizeieinsatz

Lübeck (ots)

Gegen 22.00 Uhr wurde eine Funkwagenbesatzung der Polizeistation Timmendorfer Strand am Montagabend (08.04.2019) in die Ortschaft Luschendorf entsandt. Eine Anruferin hatte mitgeteilt, dass dort ein Pkw auf der Fahrbahn stünde, neben dem sich mehrere Personen heftig streiten würden.

Vor Ort konnten die Beamten in Erfahrung bringen, dass es zwischen zwei 23 und 16 Jahre alten, weiblichen Personen in Timmendorfer Strand zu einem Streit gekommen war. Dieser Konflikt wurde auf dem gemeinsamen Heimweg in dem Pkw der 23-jährigen Frau fortgesetzt und eskalierte schließlich in einer handfesten Auseinandersetzung, die außerhalb des Fahrzeuges auf der Straße ausgetragen wurde. Der Streit zwischen den beiden Frauen war in Gegenwart der Polizei schnell geschlichtet. Allerdings stellten die Beamten bei der Fahrerin Atemalkoholgeruch fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab um 22.29 Uhr einen vorläufigen Wert von 1,28 Promille. Es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und auf der Polizeistation in Timmendorfer Strand durchgeführt.

Der Führerschein der Beschuldigten und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Vonseiten der Polizeistation Timmendorfer Strand wurde ein strafrechtliches Ermittlungserfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

