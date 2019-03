Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - St. Jürgen / Positives Ergebnis: Polizei St. Jürgen zieht Bilanz nach Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen und KITAS

Lübeck (ots)

Wie im November 2018 angekündigt hat die Polizeistation St. Jürgen verstärkt über einen längeren Zeitraum Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen und Kindergärten in ihrem Bereich durchgeführt. Das Ergebnis ist auffallend positiv, die meisten Verkehrsteilnehmer hielten sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Bei den Geschwindigkeitskontrollen vor der Grundschule im Ortsteil Wulfsdorf, der Grund- und Gemeinschaftsschule in der Kalkbrennerstraße bzw. dem Mönkhofer Weg sowie vor den Kindertagesstätten in der Maria-Goeppert-Straße und der Friedrichstraße wurden lediglich sechs Verstöße festgestellt. Davon registrierten die Beamten fünf Verstöße in Wulfsdorf und lediglich einen Verstoß in der Maria-Goeppert-Straße. In einem Fall musste ein Verkehrsteilnehmer, weil er mit mehr als 21 km/h schneller als der erlaubten 30 km/h den Messbereich durchfuhr, mit einem Bußgeld von 80 Euro und einem Punkt beim Kraftfahrtbundesamt rechnen.

Dazu Polizeihauptkommissar Stephan Löhndorf von der Polizeistation St. Jürgen: "Bei der Masse an Fahrzeugen, die die Kontrollstellen passiert haben, ist das aus Sicht der Polizei ein gutes Ergebnis für die Fahrzeugführer. Damit setzte sich der positive Trend, der aus zurückliegenden Kontrollen festgestellt worden war, fort."

Bei Geschwindigkeitsmessungen in der Stecknitzstraße wurden zudem sechs Verstöße gegen die Gurtanlegepflicht festgestellt und zwei Verkehrsteilnehmer telefonierten mit ihrem Handy am Steuer.

Ein weiteres Augenmerk wurde auf das Verbot der Durchfahrt der Carl-Gauß-Straße auf die bzw. von der Bundesstraße 207 gelegt. Bei zwei einstündigen Kontrollen wurden insgesamt 16 Verstöße festgestellt. Das Durchfahren der Carl-Gauß-Straße auf die bzw. von der Bundesstraße 207 ist lediglich Linienbussen und Taxen vorbehalten, um möglichst wenig den fließenden Verkehr auf der B 207 durch das automatische Schalten der Lichtzeichenanlage zu beeinflussen.

"Sowohl die Geschwindigkeitsmessungen vor Schulen, KITAS und Altenheime als auch die allgemeinen Verkehrskontrollen werden wir in nächster Zeit fortsetzen", so Carsten Stier, Leiter der Polizeistation St. Jürgen.

