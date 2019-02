POL-HL: HL-St. Gertrud-Kleingartengelände Rübenkoppel / Auf frischer Tat bei Gartenlaubenaufbruch vorläufig festgenommen

Polizeidirektion Lübeck

Am gestrigen Dienstagabend (26.02.) hatte ein Zeuge einen Gartenlaubenaufbruch in Lübeck-St. Gertrud gemeldet. Der Täter sollte sich noch auf der betreffenden Parzelle aufhalten. Dieser konnte vorläufig festgenommen werden.

Gegen 19:00 Uhr zeigte ein Zeuge Polizeibeamten des 3. Polizeireviers im Kleingartengelände Rübenkoppel eine Parzelle, in der es offenbar gegenwärtig zu einem Aufbruch kam. Die Beamten konnten Schlag- und Hebelgeräusche wahrnehmen. Sie kletterten über den Zaun und näherten sich der Laube und schalteten im letzten Augenblick ihre Taschenlampen an. Der vermeintliche Einbrecher flüchtete sofort an das Ende der Gartenparzelle. Hier versuchte der Mann über einen Maschendrahtzaun zu springen und blieb an diesem hängen, stürzte kopfüber und landete auf der anderen Seite. Hier am Boden liegend konnte die vorläufige Festnahme durch die Polizei erfolgen.

Bei der Tatortaufnahme stellten die Beamten fest, dass offenbar der 30-jährige Lübecker über die Terrassentür in das Innere der Laube gelangte und dort alle Schubladen und Schränke durchsucht hatte. Zu möglichem Stehlgut können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Nach Abschluss einer erkennungsdienstlichen Behandlung und weiteren polizeilichen Maßnahmen konnte der Lübecker zunächst die Polizeidienststelle wieder verlassen. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

