Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-St. Jürgen/ Verkehrsunfall mit schwer verletzter Fahrradfahrerin

Lübeck (ots)

Am gestrigen Dienstagabend (19.02.2019) kam es in der Straße Wakenitzufer zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin.

Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen befuhr gegen 17:30 Uhr eine 56-jährige Lübeckerin mit ihrem Fahrrad die Straße Wakenitzufer in Richtung Falkenwiese. Ein 83-jähriger Mann aus Scharbeutz hatte kurz zuvor seinen PKW Skoda am Straßenrand abgestellt. Als sich die Fahrradfahrerin in Höhe des PKW befand öffnete der Mann die Fahrertür. Die Lübeckerin kollidierte mit der Autotür und stürzte.

Sie wurde erheblich verletzt in einem Krankenhaus stationär aufgenommen. Lebensgefahr besteht nicht. Das 4. Polizeirevier Lübeck ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung sowie des Verstoßes gegen die Vorschriften über Sorgfaltspflichten beim Ein- oder Aussteigen nach § 14 StVO.

