POL-HL: OH_Sierksdorf / Feuer

Lübeck (ots) - Am frühen Montagmorgen (26.11.2018) gegen 02.10 Uhr wurde der Polizei ein Feuer in der Prof.-Haas-Straße in Sierksdorf gemeldet.

Das Feuer wurde gegen 02.00 Uhr von einem Auslieferungsfahrer entdeckt. Nachdem der Mann die Flammen auf dem Grundstück wahrgenommen hatte, alarmierte er über den Notruf Feuerwehr und Polizei.

Bei dem Brandort handelt es sich um ein freistehendes Einfamilienhaus mit verschiedenen Anbauten, unter anderem einer Werkstatt. Teile der Werkstatt sowie ein Teil des neben dem Gebäude befindlichen Hofes, auf dem zahlreiche Materialien verschiedener Art gelagert wurden, standen bei Eintreffen der Rettungskräfte in Flammen.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat das Feuer nicht auf das Gebäude und auch nicht auf das im Keller des Gebäudes befindliche "Bananenmuseum" übergegriffen. Es kam im Wohnhaus jedoch zu Verrußungen, deren Ausmaße bisher vonseiten der Polizei noch nicht begutachtet werden konnten.

Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden keine Personen verletzt. Der Hauseigentümer und sein Hund konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen.

Die Brandermittlungen werden bei der Kriminalpolizeistelle Neustadt geführt. Der Brandort wurde beschlagnahmt, Brandsachverständige des LKA in Kiel sind eingeschaltet.

