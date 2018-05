POL-LB: Vaihingen an der Enz, OT Kleinglattbach: Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten

Ludwigsburg (ots) - Ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro entstand am Abend bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Kleinglattbach. Der Fahrer eines VW-Golf war kurz vor 20:00 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr dabei links an einer Verkehrsinsel vorbei. Dabei kollidierte der 21 Jahre alte Fahrer mit dem Opel einer 33-Jährigen, die in diesem Moment vom Berglesweg kommend nach rechts abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 33-Jährige leichte Verletzungen an der Hand zu, die vor Ort von einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

