POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Ludwigsburg: 56-Jähriger in Untersuchungshaft

Ludwigsburg (ots) - Wegen Bandendiebstahls muss sich ein 56-jähriger Tatverdächtiger verantworten, der am Dienstag gegen 17.55 Uhr in Ludwigsburg sein Unwesen trieb. Der 56-Jährige, der mutmaßlich in Begleitung von zwei bislang unbekannten Tätern war, hielt sich im Rahmen der "Barocke Gartentage" im südlichen Schlossgarten auf. Während der 56-Jährige eine Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, entwendeten vermutlich die beiden unbekannten Komplizen eine Kasse mit einer vierstelligen Bargeldsumme aus dem Verkaufsstand. Als die Verkäuferin dies bemerkte, lief sie den Flüchtenden schreiend hinterher. Zwei Passanten wurden auf diesen Umstand aufmerksam und nahmen ebenfalls die Verfolgung auf. Nachdem sich ein bislang unbekannter Mann dem Flüchtenden in den Weg gestellt hatte, rutschte der 56-Jährige aus und kam zu Fall. Im Zuge dessen konnte er von seinen zwei Verfolgern bis zum Eintreffen der hinzugerufenen Polizei festgehalten und im Anschluss daran vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart verbrachte der 56-Jährige die Nacht beim Polizeirevier Ludwigsburg und wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen Bandendiebstahls, setzte ihn in Vollzug und wies den aus Frankreich stammenden Mann in eine Justizvollzugsanstalt ein. Von seinen Komplizen, die die Beute mit sich trugen, fehlt bislang jede Spur. Zudem steht das Trio im Verdacht, bereits am Sonntag gegen 16:15 Uhr einen Diebstahl im Schlossgarten begangen zu haben. In einem Verkaufszelt lenkten sie die Standbetreiberin ebenfalls ab und stahlen eine Geldbörse mit mehreren hundert Euro. In beiden Fällen hat die Polizei Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen und bittet unter Tel. 07141/18-5353 um sachdienliche Hinweise.

