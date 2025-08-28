PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall bei Zarpen

Ratzeburg (ots)

28.08.2025 | Kreis Stormarn | 27.08.2025 - K111/Zarpen

Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 111 zwischen Zarpen und Dahmsdorf/Badendorf ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwerverletzt.

Am 27.08.2025 gegen 14:15 Uhr soll eine 78-jährige Deutsche aus dem Kreis Stormarn mit einem Skoda die Kreisstraße 111 aus Richtung Zarpen kommend in Fahrtrichtung Dahmsdorf befahren haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll die PKW-Fahrerin nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Nordwestmecklenburg kollidiert sein. Der Fahrer der Harley Davidson zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde von den eingesetzten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg
- Stabsstelle / Presse -
Sophie-Marie Jakobi
Telefon: 04541/809-2012
E-Mail: Presse.Ratzeburg.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ratzeburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ratzeburg
Alle Meldungen Alle
  • 28.08.2025 – 10:13

    POL-RZ: Zwei Täter flüchtig nach Raubüberfall auf Geschäft / Polizei ermittelt

    Ratzeburg (ots) - 28.08.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 27.08.2025 - Geesthacht Mittwochabend soll es in einem Geesthachter Ladengeschäft zu einem Raubüberfall durch zwei maskierte Täter gekommen sein. Die Männer flohen mit dem Raubgut und konnten bislang noch nicht identifiziert werden. Am 27.08.2025 gegen 20:15 Uhr wollte die Mitarbeiterin eines ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 16:50

    POL-RZ: Vermisste Seniorin tot aus Elbe geborgen

    Ratzeburg (ots) - Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg 26.08.2025 | Kreis Herzogtum Lauenburg | 26.08.2025 - Geesthacht Am 26.08.2025 in den Mittagsstunden wurde in Geesthacht eine leblose Person im Wasser festgestellt und von Rettungskräften geborgen. Dienstagvormittag wurde eine 86-jährige Geesthachterin von einem Angehörigen bei der Polizei als vermisst ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren