Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Verkehrsunfall bei Zarpen

Ratzeburg (ots)

28.08.2025 | Kreis Stormarn | 27.08.2025 - K111/Zarpen

Mittwochnachmittag ereignete sich auf der Kreisstraße 111 zwischen Zarpen und Dahmsdorf/Badendorf ein Verkehrsunfall. Dabei wurde ein Motorradfahrer schwerverletzt.

Am 27.08.2025 gegen 14:15 Uhr soll eine 78-jährige Deutsche aus dem Kreis Stormarn mit einem Skoda die Kreisstraße 111 aus Richtung Zarpen kommend in Fahrtrichtung Dahmsdorf befahren haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll die PKW-Fahrerin nach links von der Fahrbahn abgekommen und mit einem entgegenkommenden 58-jährigen Motorradfahrer aus dem Kreis Nordwestmecklenburg kollidiert sein. Der Fahrer der Harley Davidson zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde von den eingesetzten Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht. Die Skoda-Fahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell