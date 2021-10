Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrskontrolle auf der BAB 24

Ratzeburg (ots)

19. Oktober 2021 - Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.10.2021 - BAB 24/ Gudow

Am 15. Oktober 2021 führte das Polizeiautobahn- und Bezirksrevier Ratzeburg in der Zeit von 11:00 Uhr bis 15:30 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der BAB 24, Rastplatz Gudow in Fahrtrichtung Berlin durch.

Bei der Kontrolle beanstandeten die eingesetzten Beamten 12 Fahrzeuge. Hierbei wurden neben Ordnungswidrigkeiten wie rechts überholen, Überschreitung des Termines zur Hauptuntersuchung, Fahren unter Betäubungsmittel und Überschreitung der zulässigen Gewichte auch Straftaten festgestellt.

In einem Fall fuhr ein 38-jähriger Hamburger mit einem Peugeot, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist.

Für einen 38-jährigen Mann aus Lübeck endete die Fahrt bei der Kontrolle. Zum einen gehörte der von ihm geführte Toyota einem Bremer Autohaus, da er ihn nach einer Probefahrt im Juli nicht zurückgab. Zum anderen waren am Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die im September in Berlin als gestohlen gemeldet wurden. Bei einer weiteren Überprüfung des Fahrzeuges wurden kleine Mengen Marihuana und diverses Diebesgut aufgefunden.

Der Lübecker gab vor Ort auch zu, unter Betäubungsmitteleinfluss zu stehen. Daraufhin ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe an. Da auch ein Haftbefehl für den 38 Jahre alten Mann bestand, wurde er vorläufig festgenommen und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in eine nahegelegene Justizvollzugsanstalt gebracht.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell