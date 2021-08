Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fahrzeug- und Personenkontrollen im Zusammenhang mit einer Motorradveranstaltung auch am Samstag

Ratzeburg (ots)

07. August 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 07.08.2021 - Schwarzenbek

An diesem Wochenende führt ein Motorradclub in Schwarzenbek eine angekündigte und behördlich genehmigte Veranstaltung durch und erwartet zahlreiche Gäste. Die Polizeidirektion Ratzeburg ist auch am Sonnabend in Schwarzenbek präsent und führt ihr Einsatzkonzept mit den entsprechenden Kontrollen wie am Vortag fort, bei denen Personen und Fahrzeuge, die der Rockerszene zugeordnet werden konnten, überprüft wurden.

Die Polizei erwartet auch heute kaum Verkehrsbehinderungen im Bereich der Stadt Schwarzenbek.

Die Pressestelle der PD Ratzeburg ist unter der Telefonnummer: 04541/ 809-2010 erreichbar.

