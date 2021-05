Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen nach Einbrüchen in Einkaufszentrum gesucht

Ratzeburg (ots)

07. Mai 2021 | Kreis Stormarn - 05.05.2021 - Oststeinbek

Am 05. Mai 2021 kam es zwischen 00:00 Uhr und 02:45 Uhr zu Einbrüchen in ein Einkaufszentrum im Willinghusener Weg in Oststeinbek.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gelangten zwischen 00:00 Uhr und 02:00 Uhr unbekannte Täter über ein gewaltsam geöffnetes Dach in das Lager eines Lotto-Toto Ladens im Ostkreuzcenter und entwendeten diverse Packungen Zigaretten. Im Anschluss verließen sie das Lager wieder durch das Dach.

Gegen 02:45 Uhr brachen drei unbekannte Täter eine Tür zu dem real- Markt gewaltsam auf. Sie stahlen diverse Produkte der Marke Apple aus einer Vitrine. Der entstandene Schaden steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Ostkreuzcenters beobachtet? Wer kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Reinbek unter der Telefonnummer: 040/ 727 707-0 entgegen.

