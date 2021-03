Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Ratzeburg (ots)

08. März 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 08.03.2021 - Geesthacht

Am 08. März 2021 kam es gegen 08:00 Uhr, in der Berliner Straße in Geesthacht, zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 41- jähriger Mann zusammen mit einer 32- jährigen hochschwangeren Frau aus dem Schwarzenbeker Umland mit einem VW Passat die Berliner Straße in Richtung Lauenburg. Im Einmündungsbereich der Rathausstraße übersah aufgrund der starken Sonneneinstrahlung das Rotlicht der Ampel und einen in die Berliner Straße einbiegenden 50- jährigen Geesthachter mit seinem PKW Toyota. Es kam zu einem Zusammenstoß der Fahrzeuge. Alle Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell