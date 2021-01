Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Tresor bei Einbruch entwendet - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

18. Januar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 15.01.2021 - Geesthacht

Bereits am 15.01.2021, zwischen 12.00 Uhr und 17.50 Uhr kam es in Geesthacht in der Straße Gerstenblöcken zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen drangen die unbekannten Täter durch eine gewaltsam geöffnete Terrassentür in das Objekt ein. Es wurden einige Räume nach Wertgegenständen durchsucht.

Ein im Objekt befindlicher ca. 300 Kilogramm schwerer Tresor wurde entwendet. Darin befanden sich diverse Schmuckstücke im Wert von mehreren tausend Euro und Bargeld.

Die Polizei sucht nun Zeugen: Wem sind im Tatzeitraum am 15.01.2021 zwischen 12.00 Uhr und 17.50 Uhr in der Straße Gerstenblöcken in Geesthacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Zeugen melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0 zu melden.

