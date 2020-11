Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Versuchter Wohnungseinbruch

Ratzeburg

12.11.2020 - Ammersbek

Am 12.11.2020, gegen 17.45 Uhr, kam es in der Langenkoppel in Ammersbek zu einem versuchten Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die betroffene Wohnung befindet sich im Erdgeschoss des Hauses.

Bislang unbekannte Täter versuchten die Terrassentür aufzuhebeln, um so in die Wohnung einzudringen.

Nach bisherigem Kenntnisstand wurden die Täter offensichtlich noch bei der Tatausführung gestört, so dass sie die Wohnung nicht betraten und ohne Beute flüchteten.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 750,- Euro.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Wer kann Angaben zur Tat oder den Tätern machen? Wer hat Donnerstagnachmittag in der Langenkoppel oder Umgebung verdächtige Fahrzeuge oder Personen gesehen? Zeugenhinweise bitte an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102 / 809-0.

