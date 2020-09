Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Brand in einem Mehrfamilienhaus

Rheinberg (ots)

Am Freitag gegen 11.15 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Orsoy ausrücken.

Eine Wohnung im ersten Stock an der Straße Südwall war aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten.

Personen kamen nicht zu Schaden.

Aktuell ist die Feuerwehr noch immer mit Löscharbeiten beschäftigt. Das Gebäude kann noch nicht betreten werden.

Die Kriminalpolizei wird im Anschluss die Ermittlungen übernehmen. Zurzeit ist die Straße Südwall wegen der Löscharbeiten immer noch gesperrt.

