POL-RZ: Versuchter Einbruch in eine Doppelhaushälfte - Zeugen gesucht

03. November 2020 | Kreis Stormarn - 31.10/01.11.2020 - Ahrensburg

In der Zeit vom 31.10.2020, 14:30 Uhr, zum 01.11.2020, 09:00 Uhr kam es in der Stormarnstraße in Ahrensburg zu einem versuchten Einbruch in eine Doppelhaushälfte. Unbekannten Tätern misslang es sich Zugang zum Objekt über die Haustür zu verschaffen. Weitere Türen des Hauses wurden nicht angegangen. Es blieb bei einem Versuch. Der entstandene Schadenshöhe ist bislang unbekannt.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die speziell von der Gerhart-Hauptmann-Straße aus, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Stormarnstraße zum Tatzeitraum gesehen haben. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Kriminalpolizei Ahrensburg unter 04102/809-0.

