Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Von Bus erfasst - Frau schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

03. August 2020 - Kreis Stormarn- 31.07.2020 - Delingsdorf

Am 31.07.2020, gegen 18:50 Uhr, kam es in Hamburger Straße zwischen Delingsdorf und Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Passantin schwer verletzt wurde.

Ein 51-jähriger Busfahrer aus Lübeck befuhr die Hamburger Straße aus Delingsdorf kommend in Richtung Ahrensburg. An der Einmündung zum Kremerbergweg wollte eine 22-jährige Passantin aus Hamburg die Straße an der dortigen Ampel überqueren. Dabei trat sie nach jetzigem Ermittlungsstand auf die Straße, als die Ampel "rot" zeigte. Da auch der Bus nicht anhielt, obwohl die Ampel für ihn bereits "gelb" zeigte, kam es zum Zusammenstoß mit der Frau. In der Folge wurde sie zu Boden geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Sachschaden wird auf 3000EUR geschätzt.

Die weiteren Ermittlungen hat die Polizeistation Bargteheide übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell