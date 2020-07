Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchserie in Ratzeburg

Ratzeburg (ots)

16. Juli 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 15.07.2020 - Ratzeburg

In der Nacht vom 14. Juli 2020 auf den 15. Juli 2020 kam es in Ratzeburg zu zwei vollendeten und einem versuchten Einbruch in Geschäftsgebäude.

Zwischen 01:15 Uhr und 07:30 Uhr am Mittwoch wurde in eine Zahnarztpraxis in der Ratzeburger Innenstadt, Am Markt, eingebrochen. Die Eingangstür wurde gewaltsam geöffnet. Es wurde ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag erbeutet. Hinweise auf einen Täter liegen bisher nicht vor.

In derselben Nacht kam es zu Einbruchsversuchen in ein Blumengeschäft und ein Bürogebäude in der Rathausstraße. Dem Täter gelang kein Einstieg in die Räumlichkeiten.

Ein Zusammenhang zwischen den Taten wird für möglich gehalten. Die Kriminalpolizei Ratzeburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer kann Hinweise zu den Taten geben? Wer hat in der Tatnacht verdächtige Vorkommnisse oder Personen beobachtet?

Hinweise bitte an: Kriminalpolizeistelle Ratzeburg 04541/809-0

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Jan Wittkowski

Telefon: 04541/809-2011

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell