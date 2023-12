Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Scheibe eingeschlagen + Fassade besprüht + Stromkasten beschmiert + Unsichere Fahrweise aufgefallen?

Marburg-Biedenkopf (ots)

Weimar- Niederweimar: Scheibe eingeschlagen

An einem Einfamilienhaus in der Straße Am Weinberg schlugen Diebe zwischen Mittwoch, 20. Dezember, und Mittwoch, 27. Dezember, 9.45 Uhr, die Scheibe eines Fensters ein um ins Haus zu gelangen. Bisherigen Erkenntnissen zufolge flüchteten sie jedoch ohne Diebesgut, den entstandenen Schaden schätzten Polizeibeamte auf etwa 200 Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Fassade besprüht

Mehrere große Schriftzüge hinterließen Unbekannte mit lila Sprühfarbe an einem Reihenhaus in der Friedrichstraße. Der in der Nacht auf Mittwoch, 27. Dezember, zwischen 22 und 10 Uhr entstandene Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Marburg (Telefonnummer 06421/4060).

Steffenberg- Steinperf: Stromkasten beschmiert

Mit roter Farbe beschmierten Unbekannte einen Stromkasten in der Hinterlandstraße. Den etwa 200 Euro hohen Schaden stellten Zeugen am Mittwoch, 27. Dezember, gegen 13.15 Uhr fest. Bislang ist nicht bekannt, wann die Schmierereien entstanden. Aufgrund der aufgetragenen Worte und der hinterlassenen Symbole besteht der Verdacht der politischen Motivation der Tat, sodass der Staatsschutz der Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen hat und um Zeugenhinweise bittet (Telefonnummer 06421/4060).

Stadtallendorf: Unsichere Fahrweise aufgefallen?

Zeugen meldeten der Polizei am Mittwoch, 27. Dezember, einen weißen Mazda, der gegen 17 Uhr auf der B 454 / B62 von Marburg nach Stadtallendorf durch eine wohl unsichere Fahrweise auffiel. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer, Alkohol- und Drogentests zeigten keine Hinweise auf einen Konsum an. Für die andauernden Ermittlungen sucht die Polizei in Stadtallendorf weitere Zeugen: Wem ist der Mazda-Fahrer noch aufgefallen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06428/93050.

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell