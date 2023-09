Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung+Wahlplakat zerschnitten+Seat in Marburg beschädigt+Kleinbus in Biedenkopf touchiert+Unfallflucht in Stadtallendorf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung am Bahnhof

Nach einem Streit über das Fahrverhalten eines zunächst unbekannten Autofahrers geriet ein Busfahrer mit diesem am Mittwoch gegen 17.00 Uhr in eine handfeste Auseinandersetzung. In dessen Verlauf soll es zu Beleidigungen, Bedrohungen und Schlägen gekommen sein. Als sich ein Zeuge einmischte, wurde auch dieser mit Worten bedroht und mit Fäusten geschlagen. Der tatverdächtige Autofahrer, ein 18-Jähriger aus Marburg, flüchtete in Richtung E-Kirche und konnte wenig später festgenommen werden. Bei seiner Überprüfung ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Der Festgenommene kam mit auf die Polizeiwache und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wieder auf freien Fuß. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere diejenigen, die den Vorfall in der Ernst-Giller-Straße gefilmt haben. Hinweise nehmen die Beamten der Polizeistation Marburg unter 06421/406-0 entgegen.

Marburg: Wahlplakat zerschnitten

Unbekannte zerschnitten in der Umgehungsstraße in Cappel mehrfach ein Wahlplakat der Klimaliste. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die zwischen Mittwoch der bereits vergangenen Woche (20.09.23) und 06.45 Uhr am Dienstag (27.09.23) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Marburg: Seat beschädigt

In der Wolffstraße beschädigte eine Unbekannter einen am Fahrbahnrand geparkten Seat. Der weiße Ibiza parkte dort zwischen 08.00 Uhr am Freitag (15.09.23) und 21.30 Uhr am Mittwoch (27.09.23). Die Reparatur an der Fahrerseite wird etwa 2.000 Euro kosten. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Marburg unter 06421/406-0 in Verbindung zu setzen.

Biedenkopf: Kleinbus touchiert

Schäden an der hinteren Heckschürze eines Multivan hinterließ ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Freiherr-vom-Stein-Straße. Der Verursacher touchierte den schwarzen VW am Donnerstag (28.09.23) zwischen 14.30 und 14.45 Uhr. Hinweise zum Verursacher des etwa 950 Euro teuren Sachschadens nimmt die Polizei in Biedenkopf unter 06461/92950 entgegen.

Stadtallendorf: Unfallflucht

1.000 Euro beklagt der Besitzer eines VW, nachdem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer das weiße Auto (3CC) auf einem Parkplatz in der Bahnhofsstraße an der Stoßstange touchierte. Zeugen, die den Unfall am Donnerstag (28.09.23) zwischen 10.45 und 12.05 beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Stadtallendorf in Verbindung unter 06428/930950 zu sezten.

