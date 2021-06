Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Golf verkratzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen -

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage verkratzten Unbekannte einen braunen VW Golf mit Marburger Kennzeichen. Bei der jetzt angezeigten Tat, die sich in der Nacht zum Mittwoch, 09. Juni, ereignete, entstand an dem Golf ein Schaden von ca. 2500 Euro. Beide Seiten waren mit entsprechenden Schäden übersät. Das Auto parkte zur Tatzeit in der Burgstraße an der Burgmauer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell