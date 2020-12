Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Audi touchiert und geflüchtet;Randalierer unterwegs;Einbruch in Tankstelle scheitert;Gartenhütte und Kleinbus aufgebrochen;Gelber Lkw mit Anhänger nach Unfall gesucht;

Marburg-BiedenkopfMarburg-Biedenkopf (ots)

Audi touchiert und geflüchtet

Marburg: In der Alte Kasseler Straße fuhr ein Unbekannter zwischen Montag, 7. Dezember, 8 Uhr, und Sonntag, 20. Dezember, 13.45 Uhr, hinten links gegen einen abgestellten Audi A 3. An dem silberfarbenen Wagen entstand ein Schaden von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Randalierer unterwegs

Marburg: In einem Mehrfamilienhaus in der Marktgasse randalierte ein Unbekannter am Freitag, 18. Dezember, zwischen 1 und 9.15 Uhr. Der aggressive Zeitgenosse zerstach im Hausflur mehrere Fahrradreifen, beschädigte einen Briefkasten sowie die Holzlatten einer Tür im Keller. Der Schaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbruch in Tankstelle scheitert

Neustadt: Vergeblich machte sich ein Unbekannter in der Nacht auf Freitag, 18. Dezember, an der Scheibe einer Tankstelle in der Marburger Straße zu schaffen. Durch die Hebelversuche entstand ein Schaden von 1500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Gartenhütte und Kleinbus aufgebrochen

Zwischen Freitag, 18. Dezember, 16 Uhr, und Samstag, 19. Dezember, 9 Uhr, waren Einbrecher in Münchhausen und Simtshausen unterwegs. In der Goosgasse (Münchhausen) schlugen die Täter die Seitenscheibe eines Citroen Jumper ein und stahlen aus dem Kleinbus diverse elektrisch betriebene Werkzeuge der Marke Bosch. In der Straße "An der Marburger Straße" (Simtshausen) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zugang in eine Gartenhütte und stahlen Werkzeuge und Gartengeräte. Der Schaden in beiden Fällen beläuft sich auf zirka 1500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Gelber Lkw mit Anhänger nach Unfall gesucht

Ebsdorfergrund- L 3125: Nach einem Unfall am Donnerstagvormittag, 17. Dezember, auf der Landesstraße 3125 zwischen Heskem und Marburg, sucht die Polizei nach einem gelben Lastwagen samt Anhänger. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.45 Uhr kurz vor der Abfahrt nach Moischt. Der Brummifahrer fuhr in Richtung Ebsdorfergrund und verlor vermutlich kleine Steine von der Ladefläche. Die krachten gegen die Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Pkws der Marke Mitsubishi. Der Schaden beträgt 500 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Lkw machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Nach Rempler geflüchtet

Marburg-Cappel: Am Donnerstag, 17. Dezember, fuhr ein Autofahrer in der Straße "Im Sohlgraben" gegen einen geparkten blauen VW Golf. Dabei hinterließ der Unbekannte an der Fahrertür einen Schaden von 500 Euro. Die Polizei sucht für das Geschehen zwischen 14.05 und 15.30 Uhr Zeugen. In der relevanten Zeit stand ein flaches, hellfarbenes, sportliches Fahrzeug auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Ob der Fahrer des Wagens mit dem Vorfall in Verbindung steht ist allerdings nicht bekannt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell