POL-MR: Reifen platt - Zeugen gesucht;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Marburg-Biedenkopf (ots)

Reifen platt - Zeugen gesucht

Kirchhain: Auf einem Parkplatz in der Straße "Am Bahnhof" stach ein Rowdy zwischen Sonntag, 13.September, 17 Uhr, und Montag, 14. September, 7.30 Uhr, den Hinterreifen eines Peugeot platt. Die Polizei ermittelt nach dem Schaden in Höhe von 100 Euro und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

