Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher scheitern an der Tür der Damenumkleide

Hamm-Herringen (ots)

Die Eingangstür der Sporthalle der Arnold-Freymuth-Gesamtschule an der Straße An der Falkschule wurde in der Nacht von Mittwoch, 5. Februar, auf Donnerstag, 6. Februar, durch unbekannte Täter aufgehebelt. Eine weitere Tür wurde durch die Täter beschädigt, konnte jedoch nicht geöffnet werden. Die Täter mussten ohne Beute den Rückzug antreten. Zeugen werden gebeten, Hinweise an die Polizei unter 02381 916-0 zu melden.(mg)

