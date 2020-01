Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Scheune;Mülltonne brennt ab;Erneut Diesel-Diebe aktiv;Blutentnahme nach Kontrolle;Mann landet im Polizeigewahrsam;Unfallfluchten;Steinwurf gegen Gemeindehaus;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbruch in Scheune

Wetter: Gewaltsam verschafften sich Unbekannte zwischen Dienstag, 31. Dezember und Mittwoch, 1, Januar, Zugang in eine Scheune in der Straße "Auf dem Höhlchen". Die Diebe stahlen diverse Werkzeuge im Gesamtwert von 500 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Mülltonne brennt ab

Lahntal-Sterzhausen: Auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Wittgensteiner Straße brannte am Dienstagabend, 31. Dezember, gegen 20 Uhr, eine Mülltonne für Altpapier komplett ab. Wahrscheinlich war es ein Böller, der das Feuer auslöste. Die Polizei geht von einem mutwilligen Handeln aus. Der Schaden beträgt 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Erneut Diesel-Diebe aktiv

Neustadt: Vor wenigen Tagen berichtete die Polizei über den Diebstahl von etwa 4700 Liter Diesel. Nun wurde die Firma erneut von Dieben heimgesucht. Die Unbekannten betraten am Montag, 30. Dezember, zwischen 18 und 21.30 Uhr das Gelände in der Straße "Am Alten Weinberg" und zapften aus mehreren Lkws zwischen 1500 und 2000 Liter Kraftstoff ab. Die Firma liegt aus Richtung Stadtallendorf gesehen am Ortseingang von Neustadt und in der Nähe der Bundesstraße 454. Der Abtransport der Beute dürfte mit einem größeren Fahrzeug erfolgt sein. Eventuell haben Zeugen verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Blutentnahme nach Kontrolle

Marburg: Am Montagnachmittag, 30. Dezember, kontrollierte die Polizei einen jungen Autofahrer in Nähe auf den Lahnbergen. Schon bei der Ansprache des Mannes ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein positiver Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Die Ordnungshüter stellten im Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Der 24-Jährige durfte die Polizeiwache anschließend zu Fuß verlassen.

Mann landet im Polizeigewahrsam

Marburg: Ein pöbelnder Mann beschäftigte am Dienstag, 31. Dezember, die Marburger Polizei. Letztendlich landete der polizeibekannte Zeitgenosse zur Ausnüchterung in der Zelle. Zunächst beleidigte der 40-Jährige gegen 16.15 Uhr in der Emil-von-Behring-Straße einen Busfahrer auf das Übelste. Der Fahrer hatte den alkoholisierten Mann unmittelbar davor darauf hingewiesen, dass der Bierkonsum im Stadtbus nicht gestattet sei. Gegen 20.40 Uhr wurde der Polizei dann am Hauptbahnhof eine aggressive Person gemeldet, die Frauen belästigen würde. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass der Marburger dort zumindest eine Frau mit sexuell anzüglichen Äußerungen beleidigte. Der unbelehrbare und stark alkoholisierte Mann wurde zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam genommen. Auch die Ordnungshüter mussten sich dabei eine Vielzahl von Beleidigungen anhören. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein. Betroffene Frauen, die sich bisher nicht gemeldet haben, setzen sich bitte mit der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, in Verbindung.

Unfallflucht vor Herkules-Markt

Kirchhain: Am Montagnachmittag, 30. Dezember, hinterließ ein Autofahrer in der Fuldaer Straße einen Schaden von 500 Euro. Der Unbekannte fuhr zwischen 14.40 und 16 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes gegen die rechte Seite eines grauen Toyota Lexus und kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Rempler auf Parkplatz

Marburg: Einen schwarzen Skoda Superb touchierte ein Autofahrer zwischen Donnerstag, 26. Dezember, 18 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 12 Uhr, in der Raiffeisenstraße. Bei dem leichten Rempler auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses entstand an der hinteren Stoßstange ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Steinwurf gegen Gemeindehaus

Biedenkopf-Wallau: Das Gemeindehaus einer Kirche in der Fritz-Henkel-Straße nahm ein Rowdy zwischen Sonntag, 29. Dezember, 13 Uhr und Montag, 30. Dezember, 15 Uhr, ins Visier. Der Unbekannte warf mit Kieselsteinen und beschädigte eine Scheibe des Kellerfensters. Der Schaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

