Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbrecher in Wohnung;Adam beschädigt;Halterung aus Wand gerissen;Alkohol aus Auslage gestohlen;Schutzgitter beschädigt- Polizei sucht blauen Golf;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher in Wohnung

Marburg: In einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße machte sich ein Einbrecher zwischen Freitag, 19. April und Freitag, 24. Mai zu schaffen. Der Dieb drang auf bisher unbekannte Weise in eine Wohnung ein und stahl eine Armbanduhr, eine Digitalkamera, ein Handy sowie Computerzubehör. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Adam beschädigt

Marburg: Am Samstag, 25. Mai hinterließ ein Randalierer zwischen 19 und 19.15 Uhr auf dem Parkplatz des Herkules-Marktes in der Temmlerstraße diverse Kratzer auf dem Lack eines Opel Adam. Der Schaden an der rechten Fahrzeugseite beläuft sich auf 800 Euro. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Halterung aus Wand gerissen

Marburg: Eine Metallhalterung für einen Blumenkübel rissen Unbekannte am Samstag, 25. Mai gegen 23.30 Uhr von der Außenwand eines Mehrfamilienhauses in der Weidenhäuser Straße. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Alkohol aus Auslage gestohlen

Marburg: Ein dreister Dieb war am Sonntag, 26. Mai zwischen 4 und 15.30 Uhr im Steinweg unterwegs. Der Unbekannte hebelte an einem Kiosk die Schiebetür eines Schaufensters (Auslage) auf und stahl Rum, Whiskey und Wodka im Gesamtwert von 290 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Schutzgitter beschädigt- Polizei sucht blauen Golf

Kirchhain: Ein bis dato unbekannter Autofahrer krachte am Samstag, 25. Mai zwischen Mitternacht und 7 Uhr an der Einmündung Ziegelgartenstraße/Eisenbahnstraße gegen ein Schutzgitter für Fußgänger und verursachte einen Schaden von 2000 Euro. Obwohl der Fahrer das Weite suchte, hinterließ er jedoch diverse Spuren am Unfallort. Die sichergestellten Fahrzeugteile des mutmaßlichen Verursachers weisen auf einen blauen VW Golf Plus hin, der vorne rechts beschädigt sein dürfte. Hinweise zu dem Unfall und dem Golf nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Unfall im Bilzenweg oder vor Rewe-Markt

Bad Endbach-Bottenhorn/Dautphe: Bei einer Unfallflucht zwischen Donnerstag, 23. Mai, 20.30 Uhr und Freitag, 24. Mai, 7.10 Uhr fuhr ein Autofahrer vorne links gegen einen grauen VW Polo und hinterließ einen Schaden von 1000 Euro. Für das Geschehen kommt der Bilzenweg in Bottenhorn oder der Parkplatz des Rewe-Marktes in Dautphe in Betracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

"Geklaut" und randaliert

Wohratal-Langendorf: An einem Feldweg von Langendorf nach Rosenthal in Nähe der Landesstraße 3087 machten sich Randalierer am Donnerstag, 23. Mai zwischen 13 und 21 Uhr ans Werk. Zunächst nahmen die Rowdys einen Anhänger mit einem installierten Wassertank (Pferdetränke) ins Visier. Sie lösten die zur Sicherung angebrachten Keile und Steine und ließen den Hänger anschließend einen Hang hinunterrollen. Der Anhänger überschlug sich und weist jetzt diverse Dellen auf. Zudem beschädigten die Unbekannten einen Weidezaun, rissen einen Zaunpfahl heraus und stahlen zum Abschluss auch noch einen blauen Schlauchwagen "Gardena". Auf dem Schlauchwagen sind etwa 1500 Meter rote Weidezaunlitze aufgerollt. Der Gesamtschaden beträgt etwa 300 Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell