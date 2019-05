Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Tritte gegen Schaufenster - Mehrere Personen rennen weg;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Tritte gegen Schaufenster - Mehrere Personen rennen weg

Marburg: Unbekannte beschädigten am Donnerstag, 23. Mai gegen 22.50 Uhr durch Tritte eine Schaufensterscheibe und hinterließen einen Schaden von 1000 Euro. Betroffen ist ein Geschäft in der Untergasse. Ein Zeuge meldete drei junge Personen, ein weiterer Zeuge zwei Tatverdächtige, die sich rennend vom Tatort entfernten. Laut Beschreibung handelt es sich um junge Männer, die zwischen 16 und 18 Jahre alt sind. Einer trug ein helles T-Shirt, der andere ein dunkles Shirt. Zwei aus der Gruppe trugen zudem Kapuzenpullover. Alle entfernten sich schnellen Schrittes in Richtung Rudolphsplatz. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

