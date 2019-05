Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Gelber Abrieb einziger Hinweis nach Unfall;Schließzylinder beschädigt;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Gelber Abrieb einziger Hinweis nach Unfall

Marburg: Auf dem Parkplatz des Südbahnhofs in der Frauenbergstraße fuhr ein Unbekannter am Dienstag, 21. Mai, zwischen 15.20 und 18.10 Uhr hinten links gegen einen abgestellten grauen Renault Laguna. Der Schaden beläuft sich auf 1500 Euro. Gelbe Farbanhaftungen sind bisher der einzige Hinweis auf den Unfallverursacher. Zeugen, die nähere Angaben machen können, melden sich bitte bei der Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Schließzylinder beschädigt

Marburg: Die Schlösser an den Eingangstüren zweier Mehrfamilienhäuser beschädigten Unbekannte zwischen Freitag und Samstag (17/18. Mai) in der Afföllerstraße. Die Schließzylinder sind nach dem Auftragen von Sekundenkleber unbrauchbar. Der Schaden beträgt etwa 450 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell