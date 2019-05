POL-MR: Rauschgift gefunden;Nach Unfall mit BMW - Mädchen mit Tretroller gesucht;Randale in Gaststätte;1000 Euro Schaden- Polizei sucht Unfallverursacher;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Bei Einlasskontrolle Rauschgift gefunden

Marburg: In der Nacht zu Samstag, 11. Mai nahm die Polizei einen 25-Jährigen kurzfristig fest. Der junge Mann wollte in eine Diskothek in der Bahnhofstraße und wurde dabei von einem Türsteher gestoppt, da er Rauschgift mit sich führte. Zwischen dem Mitarbeiter der Sicherheitsfirma und dem abgewiesenen Partygänger kam es kurzfristig zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Die alarmierte Polizei war mit zwei Streifen in Einsatz. Die Beamten stellten bei dem 25-Jährigen zirka elf Gramm Marihuana und eine geringe Menge Amphetamin sicher. Der junge Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Nach Unfall mit BMW - Mädchen mit Tretroller gesucht

Marburg: Bereits am Freitagmittag, 10. Mai kam es an der Ausfahrt der Jet-Tankstelle in der Gisselberger Straße zur Kollision zwischen einem weißen BMW und einem sechs bis acht Jahre alten Mädchen. Die junge Autofahrerin sprach das Kind auf Verletzungen an, vergaß aber wegen der Aufregung nach dem Namen zu fragen. Die Frau meldete den Vorfall anschließend sofort der Polizei. Nach Angaben der 22-jährigen Autofahrerin bemerkte sie beim Einfahren auf die Gisselberger Straße gegen 12.40 Uhr einen Schlag und sah kurz danach, wie das Mädchen vor der Motorhaube wieder aufstand. Derzeit ist nicht bekannt, ob das Kind Verletzungen erlitt. Das Kind war in Begleitung eines weiteren Mädchens unterwegs. Beide hatten einen Tretroller dabei, kamen eigenen Angaben zufolge von der Schule und gingen nach dem Geschehen in Richtung Schwanallee weiter. Das von der Kollision betroffene Kind hat schulterlange, blonde Haare und trug eine dunkle Jacke und graue Hose. Die Polizei hofft nun darauf, dass das Mädchen den Eltern von dem Vorfall berichtet hat. Die Eltern und weitere Zeugen werden gebeten, Kontakt mit der Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, aufzunehmen.

Randale in Gaststätte - Polizei nimmt Mann in Gewahrsam

Biedenkopf: Am Samstag, 11. Mai kam es gegen 3.50 Uhr in einer Gaststätte in der Innenstadt zunächst zu einem verbalen Streit zwischen zwei Personen. Dabei schlug der mutmaßliche Täter, ein 23-jähriger Mann, auf einen gleichaltrigen Gast ein. Ein 40 Jahre alter Mann versuchte zu schlichten und kassierte von dem rabiaten Tatverdächtigen ebenfalls Schläge und Tritte. Der 40-Jährige erlitt diverse Verletzungen im Gesicht. Die Polizei nahm den alkoholisierten, äußerst aggressiven Tatverdächtigen in Gewahrsam. Die freiheitsentziehende Maßnahme wurde anschließend von einer Richterin bis Samstagmittag bestätigt.

15 Minuten zum Einkaufen - 1000 Euro Schaden- Polizei sucht Unfallverursacher

Neustadt: Den kurzen Besuch des Edeka-Marktes in der Hindenburgstraße musste der Fahrer eines schwarzen Daimler Benz am Dienstag, 7. Mai teuer bezahlen. Ein bis dato unbekannter Autofahrer fuhr zwischen 8 und 8.15 Uhr gegen die Beifahrertür des Wagens und verursachte einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050, entgegen.

Zwei Insassen leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Cölbe /Bürgeln - Bundesstraße 62: Der Vorfall am Dienstagnachmittag, 7. Mai gegen 15 Uhr in Höhe Bürgeln hätte auch ganz anders ausgehen können! Letztendlich dürfte die tolle Reaktion mehrerer Autofahrer auf der Bundesstraße 62 in Höhe der Sportanlage Schlimmeres verhindert haben. Die Polizei sucht nun dringend nach weiteren Zeugen, insbesondere nach bis dato unbekannten Verkehrsteilnehmern, die sich aus der entgegengesetzten Richtung näherten. Zwei Insassen eines Opel Adam erlitten bei dem Geschehen leichte Verletzungen. Eine 53 Jahre alte Frau war mit einer 71-jährigen Beifahrerin in einem schwarzen Opel Adam von Marburg in Richtung Kirchhain unterwegs. Die 53-Jährige befand sich eigenen Angaben zufolge auf der linken Spur und überholte bereits einen schwarzen Opel Corsa, der urplötzlich nach links zog. Die Fahrerin des Opel Adam wich geistesgegenwärtig nach links aus und konnte dabei eine Kollision mit entgegenkommenden Fahrzeugen verhindern. Bei dem ruckartigen Ausweichmanöver erlitten beide Insassen des Adam leichte Verletzungen. Nach Angaben der betroffenen Fahrerin trugen auch entgegenkommende Verkehrsteilnehmer durch Ausweichmanöver dazu bei, dass der Vorfall relativ glimpflich endete. Zudem wurde berichtet, dass der Corsa-Fahrer trotz Handzeichen nicht anhielt. Der mutmaßliche Fahrer wurde anschließend bis zur Wohnung "verfolgt" und zur Rede gestellt. Die Polizei sucht nun dringend nach weiteren Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Unfallflucht hinter Imbiss

Breidenbach: Bereits zwischen Montag, 29. April, 9.45 Uhr und Dienstag, 30. April, 17 Uhr verursachte ein Autofahrer in der Hauptstraße hinter einer Imbissbude einen Schaden von 500 Euro. Der Unbekannte fuhr bei dem missglückten Parkmanöver vorne rechts gegen einen schwarzen Daimler Benz SLK und kümmerte sich nicht weiter um den Vorfall. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

