POL-MR: Unfallflucht in Sackgasse;Unfall am Bürgerhaus - Zeugen gesucht;Teures Fitnessprogramm;Beifahrerseite beschädigt;Sachbeschädigung vor Schnellrestaurant;

Unfallflucht in Sackgasse

Biedenkopf: Ein bis dato Unbekannter fuhr zwischen Mittwoch, 27. März, 0 Uhr und Freitag, 3. April, 10 Uhr in der Georg-Kramer-Straße gegen ein Verkehrsschild. Bei dem Vorfall in der Sackgasse entstand ein Schaden von etwa 350 Euro. Wahrscheinlich kommt ein Lkw für die Unfallflucht in der Zufahrt zu einer Firma infrage. Hinweise bitte an die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950.

Unfall am Bürgerhaus - Zeugen gesucht

Kirchhain: Auf dem Parkplatz in der Straße "Am Schefferplatz" entstand am Montagnachmittag, 15. April ein Schaden von 2000 Euro. Bei dem missglückten Ausparkmanöver gegen 17.50 Uhr fuhr ein silberfarbener Daimler Benz hinten rechts gegen einen blauen Audi. Durch einen Zeugenhinweis konnte der mutmaßliche Unfallverursacher wenig später ermittelt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen für das Geschehen vor dem Bürgerhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Teures Fitnessprogramm

Marburg: Die sportlichen Aktivitäten musste eine Frau am Dienstag, 16. April teuer bezahlen. Die Halterin stellte ihren Toyota gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz in Nähe "Hansenhaus links" in der Sonnenblickallee ab. Bei der Rückkehr um 17.20 Uhr bemerkte die Joggerin den Verlust ihrer roten Geldbörse samt Bargeld und Ausweispapieren aus dem Kofferraum. Spuren eines gewaltsamen Eindringens gibt es nicht. Möglicherweise wurde der Pkw zum Start der Laufeinheit nicht verschlossen. Hinweise bitte an die Polizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Beifahrerseite beschädigt

Marburg: Bereits zwischen Donnerstag, 11. April, 20 Uhr und Freitag, 12. April, 8.30 Uhr machte sich ein Rowdy in der Frankfurter Straße an einem blauen Ford Fusion zu schaffen. Der Unbekannte hinterließ an den Türen der Beifahrerseite einen dicken Kratzer und verursachte einen Schaden von 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Sachbeschädigung vor Schnellrestaurant

Marburg: In Nähe des Messegeländes in der Afföllerstraße zerkratzte ein Unbekannter am Sonntag, 14. April zwischen 17.30 und 18.30 Uhr die Beifahrertür eines blauen Nissan Juke. Der Schaden dürfte sich auf etwa 400 Euro belaufen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

