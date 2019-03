POL-MR: Golf angerempelt;Frau bei Unfall auf der Stadtautobahn leicht verletzt;

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Golf angerempelt

Gladenbach: Auf dem Parkplatz der Diakoniestation in der Wilhelmstraße touchierte ein Unbekannter am Donnerstag, 28. Februar einen geparkten schwarzen Golf. Bei dem missglückten Parkmanöver, das sich zwischen 8 und 17.40 Uhr ereignete, hinterließ der Autofahrer an dem Golf hinten rechts einen Schaden von 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Biedenkopf, Tel. 06461- 92950, entgegen.

Frau bei Unfall auf der Stadtautobahn leicht verletzt

Marburg/Bundesstraße 3: Relativ glimpflich verlief ein Unfall am Dienstagnachmittag, 5. März auf der Bundesstraße 3. Eine 24 Jahre alte Frau fuhr gegen 13.40 Uhr mit einem Kleinwagen der Marke Nissan von der Auffahrt an der Wilhelm-Röpke-Straße auf die Stadtautobahn in Richtung Norden auf. Dabei verlor die junge Fahrerin aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihren Wagen, drehte sich auf der Bundesstraße und krachte in die Mittelleitplanke aus Beton. Die aus dem Ostkreis stammende Fahrerin wurde von einem Rettungswagen mit leichten Verletzungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An dem Nissan entstand ein Schaden von 3000 Euro. Weitere Fahrzeuge waren an dem Vorfall nicht beteiligt. Nach dem Unfall kam es zu leichten Verkehrsbehinderungen. Eine Vollsperrung war nicht erforderlich.

