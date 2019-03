Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Hecke brannte - Polizei sucht Zeugen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hecke brannte - Polizei sucht Zeugen

Marburg-Wehrda: Bereits am Mittwoch, 27. Februar setzten Unbekannte zwischen der Cölber Straße und der Straße "Schwarzenborn" die Hecke eines Gartengrundstücks in Brand. Bei dem Vorfall gegen 19.40 Uhr entstand ein Schaden von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Jürgen Schlick

