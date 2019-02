POL-MR: Blutentnahme trotz Beleidigungen in Stadtallendorf ++ Bargeld geraubt in Marburg ++ positiver Drogentest in Biedenkopf ++ Heckenbrand in der Feldgemarkung Wehrda

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Drogentest positiv

Biedenkopf: In der Lahnstraße in Eckelshausen endete in der Nacht zum Donnerstag, gegen Mitternacht, die Fahrt eines 33-jährigen Italiener. Eine Streife der Polizeistation Biedenkopf kontrollierte den Mann, der mit einem Kleintransporter unterwegs war. Nach der Kontrolle musste er die Beamten mit zur Blutentnahme begleiten und durfte seine Fahrt nicht mehr fortsetzen. Ein Urintest ergab Hinweise darauf, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei der Durchsuchung seines Fahrzeuges konnte auch eine geringe Menge Marihuana aufgefunden und sichergestellt werden. Da der Fahrer keine deutsche Staatsbürgerschaft hat, ordnete die zuständige Staatsanwaltschaft eine Sicherheitsleitung von 500 Euro an, die der Sicherung des folgenden Strafverfahrens dient. Nach deren Zahlung konnte der Italiener seiner Wege gehen (!).

Hecke brannte

Marburg: Warum es in der Cölber Straße in Wehrda auf einem Gartengrundstück am Mittwochabend zu einem Brand kam, dazu bittet die Polizei in Marburg, Tel. 06421-406-0, um Hinweise. Gegen 19.40 Uhr bemerkte eine Spaziergängerin den Brand und informierte die Feuerwehr. Eine Thuja Hecke mit einer Höhe von etwa 2.80 m brannte auf einer Länge von 20 Metern ab. Die Spaziergängerin hatte in der Feldgemarkung zuvor eine Gruppe von ungefähr fünf Jugendlichen gesehen. Sie werden mit einem Alter von 16 bis 18 Jahren beschrieben. Mindestens ein Mädchen befand sich in der Begleitung von mehreren Jungs. Die Gruppe hantierte in der Nähe des Gartengrundstücks und könnte mit dem Brand in Verbindung stehen, zumindest aber als Zeuge Aussagen zur Brandursache machen können. Die Polizei bittet daher um Hinweise auf die Jugendlichen.

Bargeld weg

Marburg: Ein 34-jähriger Marburger wollte nach eigenen Angaben am Montagabend, gegen 17.45 Uhr mit seinem Hund spazieren gehen. Als er in der Karl-von-Fritsch-Straße (Zufahrt in den Wald gegenüber der Einfahrt zum Botanischen Garten) aus seinem PKW ausstieg, habe ihm jemand unvermittelt eine Flüssigkeit ins Gesicht gesprüht, ihn zusammengeschlagen und ihm das Bargeld aus seiner Geldbörse entwendet. Der Marburger kann keinerlei Angaben zu den Tätern machen. Er musste aufgrund der erlittenen Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421-406-0, bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang.

Blutentnahme trotz Beleidigungen

Stadtallendorf: Über 2 Promille zeigte der Atemalkoholtest bei einem 49-jährigen Stadtallendorfer an, als die Polizei ihn am frühen Donnerstagmorgen, gegen 02.10 Uhr auf der Niederkleiner Straße kontrollierte. Da dies auch für einen Fahrradfahrer deutlich zu viel Promille waren, musste der 49-Jährige die Beamten zur Blutentnahme begleiten. Freiwillig wollte er diese nicht über sich ergehen lassen. Die Polizisten mussten ihn festhalten, damit ein Arzt ihm das Blut zur weiteren Untersuchung entnehmen konnte. Dabei beleidigte der Mann die Polizisten. Neben der Trunkenheit im Straßenverkehr wird daher auch wegen Widerstand und Beleidigung gegen den Stadtallendorfer ermittelt.

