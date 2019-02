Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trickdiebin in Marburg ++ 5 Verstöße auf einmal in Neustadt ++ Kameras in Cölbe geklaut ++ Schmierfink in Marburg ++ Trekkingrad in Kirchhain geklaut

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbrecher klauten Kameras

Cölbe: Die Polizei in Marburg, Tel. 06421-406-0, bittet um Hinweise nach einem Einbruch in eine Werbeagentur in der Nacht zum Mittwoch. Zwischen 18 und 09 Uhr gelang es Einbrechern im Fliederweg die Kellertür eines Hauses gewaltsam zu öffnen und so alle Etagen des Hauses, samt den Büroräumen der Werbeagentur zu betreten. Die Täter konnte mehrere ältere Digitalkameras entwenden. Ihre Beute hat einen Wert von etwa 2000 Euro.

*

Trekkingrad weg

Kirchhain: Das Schloss, mit dem das Fahrrad an einem Pfosten gesichert war, hielt einen Dieb in der Alsfelder Straße nicht ab. Zwischen 21 Uhr am Dienstag und 07.30 Uhr am Mittwoch nahm ein noch unbekannter Täter das matt-schwarze Diamant Trekkingrad an sich. Die Polizei in Stadtallendorf, Tel. 06428-9305-0, bittet um Hinweise auf den Verbleib des Zweirades.

*

Angerempelt und beklaut

Marburg: In der Fußgängerzone Am Markt in Marburg, direkt vor dortigem C&A, unterhielt sich eine 49-jährige Stadtallendorferin am Samstag, den 09. Februar, gegen 13 Uhr mit einer Bekannten. Während des Gesprächs drängte sich plötzlich eine Fremde zwischen die Frauen und sagte etwas Unverständliches auf Rumänisch, was sich wie Schimpfworte anhörte. Die Stadtallendörferin verspürte plötzlich einen Stoß von hinten und fiel dabei in Richtung der schimpfenden Frau. Als sie sich umdrehte, konnte sie hinter sich niemanden sehen. Die Schimpfende war jedoch auf einmal so schnell verschwunden, wie sie zuvor gekommen war. Da anschließend das Portemonnaie der Stadtallendörferin fehlte, ist davon auszugehen, dass die schimpfende Frau es entwendete und die Stadtallendörferin damit Opfer eines Trickdiebstahls wurde. Die Polizei geht davon aus, dass die mit einem Alter von etwa 60 Jahren und als Rumänin beschriebene Frau möglicherweise noch weiteren Einkäufern in der Fußgängerzone aufgefallen ist und bittet um Hinweise, Tel. 06421-406-0. Die Frau hatte lange dunkle Haar mit grauen Ansätzen, wobei die Haare am Hinterkopf zusammengebunden waren. Sie erschien ungepflegt, trug eine dunkle dünne Strickjacke und einen schwarzen Schal. Für die Polizei ist von Interesse, wo sich die Frau noch aufhielt, mit wem sie möglicherweise unterwegs war und welches Verkehrsmittel sie vielleicht nutzte.

*

Kletternder Schmierfink gesucht

Marburg: Auf das Gelände einer Landschafts- und Gartenbaufirma in der Alten Kasseler Straße begab sich ein Schmierfink zwischen 16 Uhr am Dienstag und 06.45 Uhr am Mittwoch. Über das Hoftor muss der Täter geklettert sein. Auf dem Hof besprühte er ein Metalltor mit Farbe und verursachte so einen Schaden von etwa 200 Euro. Die Polizei in Marburg, Tel. 06421-406-0, bittet um Hinweise in diesem Zusammenhang.

*

Da stimmte nichts

Neustadt: In der Feldgemarkung Am Ringelhain kontrollierte eine Streife der Polizeistation Stadtallendorf am Mittwochmittag, gegen 12.20 Uhr, den Fahrer eines Motorrades. Dabei stellten die Beamten so einiges fest und sicher. Das Motorrad des 29-jährigen Neustädters war weder zugelassen noch versichert - Was einen Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und das Pflichtversicherungsgesetz bedeutet. In den Taschen des Mannes fanden die Beamten eine kleine Menge Marihuana und ein Einhandmesser - die Verstöße Nr. 3 und 4 - gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz. Als Nr. 5 kam noch der Verdacht hinzu, dass der Neustädter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, weshalb auch wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr gegen ihn ermittelt wird.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Raiffeisenstraße 1

35043 Marburg

Telefon: 06421-406 120

Fax: 06421-406 127



E-Mail: pressestelle-marburg.ppmh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell