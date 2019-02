Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Pizzakoch spurlos verschwunden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Dreihausen -

Seit Anfang Februar fahndet die Polizei nach einem spurlos verschwundenen, auffälligen Pizzakoch. Der schwarzhaarige Koch trug eine typische Kochmütze, eine rote Arbeitsjacke mit doppelreihiger weißer Knopfleiste, ein weißes Halstuch, eine weiße Arbeitshose und weiße Arbeitsschuhe. In seiner linken Hand hält er die zu servierende Pizza. Die Werbefigur aus Keramik stand im Eingangsberiech einer Pizzeria in der Alten Landstraße und war am Sonntag, 03. Februar plötzlich weg. Hinterlassen hat er nur einen offensichtlich bei der Demontage beschädigten Sockel. Die Dekofigur hat einen Wert von mehreren Hundert Euro. Wo also ist seit Anfang Februar plötzlich eine solche Figur aufgetaucht? Wer kann sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Kochs machen? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Zusatz: Ein Bild der Figur liegt der Presseinformation bei und ist unter www.polizeipresse.de zu sehen und steht zur Verwendung im Zusammenhang mit der Berichterstattung zu dem Diebstahl zur Verfügung.

Martin Ahlich

