POL-MR: 3 Einbrüche; 3 Unfallfluchten; 3 Fahrten unter Drogeneinfluss u.a.

Einbrüche

1. Marburg - Einbruch in Reifencontainer

Zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 11.30 Uhr am Donnerstag, 21. Februar, stahlen Einbrecher 10 bis 15 Lkw - Altreifen. Tatort war ein Container auf einem Gelände in der Stephan-Niederehe-Straße. Aufgrund der Menge und Größe der Reifen müssten der oder die Täter zum Transport mindestens einem Kleinlaster oder Sprinter benutzt haben. Wer hat zur Tatzeit entsprechende Beobachtungen bei dem Reifenhandel gemacht? Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Marburg - Keine Beute im Einzimmerappartement

Die Wohnungstür zum Einzimmerappartement in der Hölderlinstraße war definitiv aufgebrochen und durch die Hebeleien beschädigt. Im Innern gab es allerdings keine Spuren eines weiteren Vorgehens, beispielsweise waren Schränke und Schubladen geschlossen und augenscheinlich auch nicht durchwühlt. Vermutlich hat der Einbrecher sich einmal umgesehen und nichts Stehlenswertes entdeckt. Aus der Wohnung fehlt nichts. Wer hat zur Tatzeit zwischen 14 Uhr am Montag, 18. Februar und 18.15 Uhr am Donnerstag, 21. Februar, verdächtige Beobachtungen in der Hölderlinstraße gemacht? Wer hat z.B. entsprechende Geräusche gehört, die mit dem Aufbruch der Wohnungstür zusammenhängen könnten? Wer hat fremde Personen im Haus gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Gladenbach - Einbrecher erbeuten Schmuck

Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Mühlstraße, am Donnerstag, 21. Februar, zwischen 14 und 21 Uhr erbeuteten der oder die Täter Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Nach den Spuren versuchte man zunächst die nach hinten liegende Terrassentür aufzuhebeln, blieb aber trotz des dabei erzeugten Bruchs der Scheibe erfolglos. Das Eindringen erfolgte letztlich durch die aufgehebelte Balkontür des Dachgeschosses. Diverse offene Schubladen und Schränke sowie geöffnete Behältnisse deuten auf ein Betreten und Durchsuchen mehrerer Räume hin. Der entstandene Schaden an den Terrassen beträgt etwa 1000 Euro. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit, vielleicht gibt es ja Zeugen der Kletterpartie, bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421/406-0.

Emsdorf - Ausgebüxter Schäferhund reißt Huhn

Gestern Nachmittag (21.Februar) tötete ein Schäferhund in Emsdorf ein Huhn. Gegen 13.00 Uhr meldete sich die Besitzerin des getöteten Tieres bei den Stadtallendorfer Ordnungshütern. Zwei Schäferhunde waren auf ihr Grundstück gelaufen und hatten das Huhn angegriffen. Die Hundebesitzerin war schnell ermittelt, eine wenige hundert Meter entfernt wohnende Nachbarin. Offensichtlich waren die Hunde von ihrem Grundstück ausgebüxt. Sie erklärte sich bereit, das getötete Huhn zu ersetzen. Die Polizei wird zudem das für das Halten von Hunden zuständige Ordnungsamt über den Sachverhalt in Kenntnis setzen.

Stadtallendorf - Frauen fuhren unter Drogeneinfluss

Sie sind 22, 34 und 35 Jahre alt und leben in Marburg, Homberg/Ohm und Stadtallendorf. Sie alle gerieten am Donnerstag, 21. Februar in Stadtallendorf um 13.55, um 16.30 und um 18.15 Uhr in Verkehrskontrollen und mussten das Auto stehen lassen und mit zur Blutprobe. Die jeweiligen Drogentests hatten positiv reagiert. Die 35-Jährige bangt jetzt um den erneuten Entzug ihres wiedererlangten Führerscheins, der wegen eines gleichen Vorfalls bereits einmal entzogen war. Die 34-Jährige war sogar erst vor wenigen Tagen schon einmal wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln aufgefallen. Auch da war die Fahrt zu Ende und die Polizei hatte eine

Unfallfluchten - Zeugen gesucht - Hinweise erbeten

1. Marburg - Zwei Unfallfluchten an einem Auto

Der Besitzer eines grauen BMW der 3´er Reihe musste gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen eine Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht erstatten. Sein grauer 3´er BMW stand jeweils An der Schanze in einer der quer zur Straße angebrachten eingezeichneten Parkbuchten. Am Dienstag, 19. Februar, entstanden zwischen 06 und 12 Uhr an der hinteren Stoßstange eine Delle und Kratzer und am folgenden Mittwoch, 20. Februar, zwischen 06 und 17 Uhr Kratzer am Kotflügel vorne links. Zu den Schäden kam es vermutlich durch Rangiermanöver beim Ein- bzw. Ausparken. Wer hat in den angegebenen Zeiten entsprechende Fahrmanöver beobachtet? Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

2. Niederweimar - Parkenden Golf gestreift

Der linke Außenspiegel ist zerstört und durch den Anprall an der Fahrertür gab es einen zusätzlichen Lackschaden. Wer hat den Unfall in der Herborner Straße am Mittwoch, 20. Februar gesehen? Der graue Golf mit dem Marburger Kennzeichen parkte zur Unfallzeit zwischen 18.35 und 19.30 Uhr am rechten Straßenrand auf Höhe des Anwesens Herborner Straße 10. Nach den unfallspuren touchierte ein mit zu geringem Seitenabstand vorbeifahrendes Auto den Golf. Der Verursacher hielt nicht an. Sachdienliche Hinweise auch in diesem Fall bitte an die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

3. Oberrosphe/Unterrosphe - Sprinter trifft Löschfahrzeug

Die Polizeisucht derzeit einen dunklen, braunen oder schwarzen, Sprinter mit heller Aufschrift auf der Seite. Dieser Transporter fuhr am Mittwoch, 20. Februar, gegen 19.30 Uhr über die Kreisstraße 2 von Unterrosphe nach Oberrosphe. In einer Kurve kam es zu einer Kollision mit einem entgegenkommenden Löschfahrzeug. Zumindest an dem Löschfahrzeug entstand ein Spiegelschaden. Wer war zur Unfallzeit auf der Kreisstraße 2 unterwegs? Wer kann Angaben zum gesuchten dunklen Sprinter machen? Wo steht ein seit Mittwoch vermutlich am linken Außenspiegel beschädigter solcher Transporter? Polizei Marburg, Tel. 06421/406-0.

