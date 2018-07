POL-MR: Nur ein "E" und ein "Komma" blieben zurück- Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Nur ein "E" und ein "Komma" blieben zurück- Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl

Marburg: Ein Dieb schlug am Donnerstagmittag, 5. Juli gegen 12 Uhr vor einem Kino im Steinweg zu und stahl etwa 40 bis 50 grüne und schwarze Buchstaben aus Plastik. Der Bestohlene stellte eine Kiste mit den etwa 25 bis 30 Zentimeter großen Buchstaben aus Kunststoff vor dem Filmkunsttheater ab und ließ diese nur etwa fünf Minuten aus den Augen. In dieser Zeit machte sich der Dieb ans Werk, griff ins Innere und zog mit der Beute im Wert von 100 Euro ab. Lediglich der Buchstabe E sowie ein Kommazeichen blieben am Tatort zurück. Zusatz: Die Buchstaben dienen dazu, Filme im Eingangsbereich anzukündigen. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

