POL-MR: Abstellen von Schrott - Appell der Polizei;

Marburg-Biedenkopf (ots) - Abstellen von Schrott - Appell der Polizei

Kreis Marburg-Biedenkopf:

Vermehrt rufen besorgte Bürger bei den Polizeidienststellen im Landkreis an und berichten über verdächtige Fahrzeuge. Dabei gehen hauptsächlich Hinweise auf illegale Schrottsammlungen ein. Auch Meldungen über das Anbieten von suspekten Dienstleistungen durch Dachdecker, Teerkolonnen oder das Abspielen von Kindermusik aus fahrenden "Schrottlerfahrzeugen" sind nicht selten und rufen Ängste hervor.

Oft handelt es sich bei den gemeldeten Fahrzeugen um Kastenwagen oder Pritschenwagen mit auswärtigen, deutschen Kennzeichen oder osteuropäischer Zulassung.

Bei dem Einsammeln von Schrott kommt aus polizeilicher Sicht immer wieder zu diversen Verstößen gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Mal fehlt die vorgeschriebene Kennzeichnung mit einem "A - Schild, mal können die Personen keine entsprechende Genehmigung (Reisegewerbekarte, Gewerbeanmeldung) vorweisen. Insbesondere für die Abholung von Kühlschränken oder ähnlichen Geräten, die gefährliche Stoffe beinhalten, sind spezielle Genehmigungen erforderlich. Zuwiderhandlungen können dann durchaus Bußgelder in Höhe von 500 bis 1000 Euro nach sich ziehen. Je nach Sachlage können bei dem Umgang mit gefährlichen Stoffen auch Straftatbestände verwirklicht werden.

Daher appelliert die Polizei an die Bevölkerung: Stellen Sie keinen Metallschrott an die Straße. Wenden Sie sich bitte an die für ihren Bereich zuständige Stadtverwaltung oder Gemeinde, um dort lizensierte Partner zu erfragen. Danach können entsprechende Abholtermine vereinbart werden. Durch ihre Mithilfe wird der Anreiz für den beschriebenen Personenkreis reduziert und die Begehung von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten minimiert.

Als Ansprechpartner für etwaige Mitteilungen / Rückfragen stehen Ihnen die Polizeistation Marburg ( 06421 - 406 - 0 ), Polizeistation Biedenkopf ( 06461 - 9295 - 0 )und die Polizeistation Stadtallendorf ( 06428 - 9305 - 0 )zur Verfügung !

