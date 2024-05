Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Betrüger erbeuten Gold mit Schockanruf + Schwerverkehrkontrollen durch Polizei und BALM + Schwerverletzter Radfahrer + Radfahrerin von Pkw erfasst + Wahlplakat angezündet + Diesel abgezapft +

Friedberg (ots)

Bad Nauheim: Betrüger erbeuten Gold mit Schockanruf

Ein 80-jähriger Bad Nauheimer erhielt am Montagmittag (13.05.2024) gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einer Frau, die sich als Staatsanwältin ausgab. Sie erzählte dem Rentner, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Tochter benötige nun 80.000 EUR, um den Schaden auszugleichen und eine drohende Untersuchungshaft abzuwenden. Die Anruferin fragte nach Gold und anderen Sachwerten. Im Glauben seiner Tochter zu helfen, holte der Bad Nauheimer Goldbarren im Wert von 100.000 EUR bei seiner Bank ab. Die angebliche Staatsanwältin wies den 80-jährigen an, die Goldbarren einem ihrer Mitarbeiter in der Wisselsheimer Hauptstraße gegen 13:00 Uhr zu übergeben. Der Abholer kann dabei als circa 170 cm - 180 cm groß und mit dunkelblondem Haar und hellem Teint beschrieben werden. Er habe keinen Bart gehabt und eine lange hellbeige Hose, ein Hemd und eine braune Jacke getragen. Als der Bad Nauheimer nach der Übergabe seine Tochter anrief, bemerkte er den Betrug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und fragt: Wer hat den beschriebenen Abholer am Montag zur Mittagszeit in Wisselsheim gesehen? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Kripo Friedberg unter Tel.: 06031 6010 entgegen. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Hinweise zum Schutz vor gängigen Betrugsmaschen finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Florstadt: Schwerverkehrkontrollen durch Polizei und Bundesamt für Logistik und Mobilität

Am Montag (13.05.2024) führten Polizisten der Regionalen Verkehrsdienste Lahn-Dill, Gießen und Wetterau gemeinsam mit dem Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) Schwerverkehrkontrollen auf dem Parkplatz "Hoher Berg" bei Florstadt, entlang der A45 durch. Bei den zeitaufwändigen ganzheitlichen Kontrollen wurden neben Sattelzügen, Lastzügen und Kleintransportern auch Pkw und Wohnmobile mit Anhänger genauer unter die Lupe genommen. Unter anderem stellten die Ordnungshüter Verstöße gegen die Ladungssicherung, Sozialvorschriften und das Kreislaufwirtschaftsgesetz fest. Eine Kombination aus Pkw und Anhänger fiel den Beamten auf, die gewerblich genutzt wurde. Da die Kombination über 3.500 kg liegt, benötigt das Fahrzeug einen Fahrtenschreiber. Ein solcher war im Pkw allerdings nicht verbaut, weshalb ein Bußgeldverfahren eingeleitet wurde. Auch in Zukunft werden die Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums Mittelhessen Kontrollen des Schwerverkehrs durchführen.

Butzbach: Schwerverletzter Radfahrer

Schwere Verletzungen erlitt am Montagmittag (13.05.2024) ein 70-jähriger Radfahrer aus Butzbach. Der Mann befuhr mit seinem Fahrrad die Ostumgehung aus Richtung Griedeler Straße kommend in Richtung der Straße "In der Alböhn". Beim Linksabbiegen in die Rudolf-Diesel-Straße übersah der Radfahrer nach ersten Erkenntnissen einen auf der Ostumgehung in Richtung Griedeler Straße entgegenkommenden Peugeot Boxer, sodass es zum Zusammenstoß kam. Ein Rettungswagen brachte den Radfahrer in eine Klinik. Am Fahrrad und dem Peugeot entstand ein Sachschaden von insgesamt 1.500 EUR. Der Peugeot-Fahrer blieb unverletzt. Da jedoch der Verdacht bestand, dass der Fahrer, ein 28-jähriger Butzbacher, unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, führten die Polizisten einen Vortest durch, der positiv auf THC reagierte. Für den 28-jährigen hatte dies eine Blutentnahme bei der Polizeistation Butzbach und die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens zur Folge.

Echzell: Radfahrerin von Pkw erfasst

Eine 21-jährige Bad Nauheimerin befuhr am Montag (13.05.2024) gegen 16:50 Uhr mit ihrem Opel Corsa den Feldweg in Verlängerung der Römerstraße von Gettenau kommend in Richtung L3412. Hierbei geriet sie zunächst nach links auf den Grünstreifen und stieß in der Folge mit einer entgegenkommenden 65-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Corsa-Fahrerin blieb unverletzt. Sowohl am Fahrrad als auch am Opel entstand Sachschaden.

Bad Vilbel: Wahlplakat angezündet

Gegen 20:45 Uhr informierten Zeugen am Montag (13.05.2024) die Polizeistation Bad Vilbel über ein brennendes Wahlplakat der Partei "Bündnis 90/Die Grünen" an einem Laternenmast in der Frankfurter Straße in Bad Vilbel, kurz vor dem Kreisel am südlichen Ortsausgang. Eine Streife der Polizeistation Bad Vilbel löschte das Feuer, das das Wahlplakat bereits stark beschädigt hatte. Kurz vor der Mitteilung nahm ein Zeuge eine männliche Person wahr, die an dem Wahlplakat stand und ein Feuerzeug bei sich hatte. Die Person kann lediglich als ca. 180 cm groß, mit schmaler Statur, hellen Haaren und einem Topfhaarschnitt beschrieben werden. Außerdem habe die Person lange Hosen getragen. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Bad Vilbel zu wenden (Tel.: 06101 54600).

Wölfersheim: Diesel abgezapft

Aus insgesamt sechs Arbeitsmaschinen zapften Unbekannte über das verlängerte Wochenende 920 Liter Diesel ab. In der Zeit von Mittwoch (08.05.2024), 12:30 Uhr bis Montag (13.05.2024), 06:40 Uhr standen die Fahrzeuge auf einem Feldweg an der B455 bei Wölfersheim/Berstadt. Die Polizeistation Friedberg erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

