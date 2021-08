Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Auffahrunfall an Ampelkreuzung + Peugeot überschlägt sich

Friedberg (ots)

Pressemeldungen der Polizeidirektion Wetterau vom 19.08.2021

+++

B455: Auffahrunfall an Ampelkreuzung

Auf der Bundesstraße zwischen Köppern und Rosbach kam es am Mittwochmorgen (18.8.21) zu einem Verkehrsunfall, in dessen Rahmen eine 48-jährige Fahrerin eines grauen Subaru verletzt wurde. Gegen 7.30 Uhr hielt die 48-Jährige an der "rot" anzeigenden Ampel in Höhe einer dortigen Reitsportanlage. Ein 31-jähriger Mann am Steuer eines weißen Sprinters bemerkte dies offenbar nicht rechtzeitig und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Subaru auf einen ebenfalls stehenden schwarzen Opel geschoben, an dessen Steuer eine 38-Jährige saß.

Die Subaru-Fahrerin wurde dabei verletzt; nach derzeitigen Erkenntnissen leicht. Rettungskräfte brachten die Frau zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 11.500 Euro.

+++

Nidda: Peugeot überschlägt sich

Zwischen Gonterskirchen und Ulfa verunfallte am Mittwochabend eine 19-Jährige am Steuer eines grauen Peugeot. Gegen 18.35 Uhr war die junge Frau unterwegs gewesen in Richtung Nidda. In einer Kurve war sie dann von der Fahrbahn abgekommen und in den dortigen Straßengraben geraten. Das Auto überschlug sich und stieß gegen einen Baum. Die Fahrzeugführerin konnte sich selbstständig aus dem Wrack befreien. Rettungskräfte brachten sie schließlich in ein Krankenhaus. Der nicht mehr fahrbereite PKW wurde abgeschleppt.

+++

Tobias Kremp

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell