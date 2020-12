Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Achtung - Falsche Polizeibeamte rufen wieder an!

FriedbergFriedberg (ots)

Achtung - Falsche Polizeibeamte rufen wieder an!

Münzenberg/Bad Nauheim: Aktuell gehen wieder vermehrt Anrufe falscher Polizeibeamter bei Bürgern in der Wetterau ein. Zwischen 10 Uhr und 13.20 Uhr kam es zu mehreren Hinweisen auf solche Telefonanrufe. Dabei gaben sich die Anrufer als Polizist und Polizistin aus. Sie gaben vor, Angehörige würden nach einem Unfall auf der Wache sitzen. Sie müssten deshalb Geld zahlen, das sie nicht dabei hätten. Ziel der Anrufer ist es, das Geld bei den angerufenen Verwandten abzuholen und damit über alle Berge zu verschwinden.

Fallen Sie nicht auf Betrüger herein! Geben Sie kein Geld an Fremde! Beenden Sie solche Telefonate und melden Sie sich persönlich bei den Verwandten, die angeblich in Not sind ODER informieren Sie Ihre örtliche Polizeidienststelle über den Vorfall.

Corina Weisbrod

