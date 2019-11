Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vollsperrung auf der A 5 im BErufsverkehrs gen Frankfurt

Pressemeldung vom 26.11.2020

Vollsperrung auf der A5

Friedberg: Nachdem am Dienstag gegen 6.55 Uhr sieben Autos im Berufverkehr aufeinander auffuhren, ging auf der A5 in Höhe der Abfahrt Friedberg nichts mehr. Die Fahrzeuge befanden sich auf dem linken der drei Fahrstreifen in Richtung Frankfurt, als es zur Kollision kam. Neben entstandenem Sachschaden, verletzte sich eine Frau leicht beim Unfall. Offenbar ausgelöst durch den Zusammenstoß, fing einer der PKW Feuer. Die Feuerwehr Bad Nauheim kam aufgrund der nicht vorhandenen Rettungsgasse nicht zur Unfallstelle und blieb im Stau stecken. Um den Brand zu löschen rückte daher zusätzlich die Feuerwehr aus Rosbach aus. Die Fahrbahndecke am Brandort nahm Schaden und muss erneuert werden, weshalb weiterhin mit erheblichen Behinderungen in diesem Streckenabschnitt der A5 zu rechnen ist. Aktuell ist eine Vollsperrung eingerichtet. Der Verkehrs wird ab dem Gambacher Kreuz umgeleitet.

