Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Vermisster aufgefunden

Friedberg (ots)

Butzbach: Der seit 15.07.2019 aus einer Pflegeeinrichtung in Butzbach vermisste 52-Jährige konnte am heutigen Morgen in Frankfurt auf einem Kinderspielplatz aufgefunden werden. Ihm geht es den Umständen entsprechend gut, er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Es wird um Löschung der Vermisstensuche gebeten.

Sylvia Frech, Pressesprecherin

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mittelhessen

Polizeidirektion Wetterau

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Grüner Weg 3

61169 Friedberg

Telefon: 06031-601 150

Fax: 06031-601 151



E-Mail: pressestelle-wetterau.ppmh@polizei.hessen.de oder

http://www.polizei.hessen.de/ppmh



Twitter: https://twitter.com/polizei_mh

Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

Instagram: https://instagram.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell