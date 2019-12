Hessisches Bereitschaftspolizeipräsidium

POL-HBPP: Fahrgastkabinenschiff beschädigt Anlegesteiger

Rüdesheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr versuchte der Schiffsführer eines Kabinenschiffes am Steiger 4 am Rüdesheimer Ufer anzulegen. Durch starken Wind wurde das Schiff jedoch in Richtung des Ufers und des dort liegenden Steigers 5 gedrückt. Es kam zur Kollision mit dem Steiger. Dieser erlitt ein Leck und lief teilweise mit Wasser voll. Bis auf Weiteres ist der Steiger 5 nicht nutzbar und gesperrt.

